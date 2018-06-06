مِسارِ .. قصيدة جديدة لـ "محمد بن راشد"

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قصيدة جديدة عبر حساب سموه في إنستغرام جاء فيها..

مِسارِ إسمِهْ سارْ في كِلِّ مسيارْ

تِلادِ للمكتومِ مِنْ سَبْعَةْ إجدودْ

خيارْ نَسلِ خيارْ مِنْ خيرَةْ إخيارْ

لِهْ يشهَدْ المضمارْ للفوزِ مَفرودْ

لوُ قالَوْا الشِّعَّارْ في وَصفَهْ أشعارْ

يزيدِ في المِقْدارْ زودٍ علىَ زودْ

ودايِمْ ترَىَ لِكْبارْ فْ فعولِها إكبارْ

وإلاَّ الرِّدي تِلقاهْ خايِفْ ومَلهودْ

شِفْ وإسمَعِ الأخبارْ لاتْسَوِّيْ أعذارْ

النَّارْ تَنتِجْ نارْ والَوَعْدِ موعودْ

يومْ إجمَعَوْا الأمهارْ ما إحتَرتِ شَ أختارْ

مِسارْ لأجْلِهْ النَّصرِ مضمونِ مَعقودْ

بِهْ يَقْصِرْ التَّفكيرِ وتْتيهِ الأفكارْ

هلْ هوُ رمِكْ أوْ ريحِ أوْ جِنِّ مَعدودْ

في الدِّيرِبي والكونْ يشهَدْ بالأنظارْ

كانِ البِطَلْ والنَّاسِ شاهِدْ ومشهودْ

وَصْفَهْ علىَ الإعصارْ للخيلِ عَصَّارْ

في سالِفِ الأشعارْ سيلٍ وجَلمودْ

وبْلا جناحٍ طارْ جوكيهِ طَيَّارْ

كَرَّارْ مَبْ فَرَّارْ لِهْ خَصرْ مَجلودْ

ماشَيِّ غيرِ إغبارْ في وجوهِهُمْ ثارْ

بَسْ إتبَعَوْا الآثارْ في الحَلبهْ إتْقودْ

يسبَحْ ولِهْ تَيَّارْ بالخوفِ هَدَّارْ

موجِهْ بغيرْ أسيافِ عَبَّابِها عودْ

لِهْ تشخَصْ الأبصارْ مايومِ بي بارْ

فيهْ الدِّوا لِكْبودِ والسَّمِّ لِكْبودْ

وإنْ قِلتِ يا سَتَّارْ تَنْجي مِ الأخطارْ

خَلِّهْ سبَبْ وإختارْ مَصْيونِ مفنودْ

قايدٍ ع كلِّ الخيلِ في جيشِ جَرَّارْ

وباقي الرِّمَكْ ضِبَّاطْ في الأمرِ وجنودْ

هوُ سيفِنا البَتَّارْ بِهْ ناخِذْ الثَّارْ

الكاسِ لهْ مَحروزِ والنَّصرِ موعودْ

ها الفوزِ يا حَمدانِ منْ مثلهْ إتغارْ

أهلِ الرِّمَكْ راعيهِ ماعاشِ مَحسودْ

يااللِّي لِكْ بدارِكْ مكانِهْ ومقدارْ

ماهوُ جديدْ الفوزِ لكْ دومِ مَحْصودْ

إنتِهْ وأنا نَهديهِ للشَّعبِ والدَّارْ

هوُ عيدِ قَبلِ العيدِ بِهْ خيرْ وسْعودْ

فوزٍ لباقي الوَقتِ بَيتَمِّ تذكارْ

ماينتهي ما مَرَّتِ البيِضِ والسُّودْ