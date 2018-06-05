أبناء زايد

لا يمر يوم إلا ويثبت أبناء الإمارات، قادة وشعباً، أنهم المخلصون لقيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسائرون أبداً، على نهجه في التمسك بالخير والمحبة والعمل الإنساني والتواد والتراحم، وهو ما تجسده هذه الصورة التي يظهر فيها متطوعان إماراتيان من جيلين مختلفين، يشاركان في فعالية «رمضان أمان» التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية، للسنة السابعة على التوالي، حيث يوزعان وجبات الإفطار على الصائمين في الممزر بدبي.

متطوعان من جيلين متقاربين يشاركان في فعالية «رمضان أمان».. إنهم مواطنو الإمارات كباراً وصغاراً يكملون بعضهم بعضاً في نشر الخير والعطاء، وقد غرفوا هذه الثقافة من المغفور له الشيخ زايد، في دعم الأسر المتعففة، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب المعوزين والمحرومين

تصوير: خولة خميس pic.twitter.com/GTKejbq29f — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٥ يونيو ٢٠١٨