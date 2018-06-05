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أبناء زايد

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  • تصوير: خولة خميس
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لا يمر يوم إلا ويثبت أبناء الإمارات، قادة وشعباً، أنهم المخلصون لقيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسائرون أبداً، على نهجه في التمسك بالخير والمحبة والعمل الإنساني والتواد والتراحم، وهو ما تجسده هذه الصورة التي يظهر فيها متطوعان إماراتيان من جيلين مختلفين، يشاركان في فعالية «رمضان أمان» التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية، للسنة السابعة على التوالي، حيث يوزعان وجبات الإفطار على الصائمين في الممزر بدبي.

 

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