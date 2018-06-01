قيم وضّاءة

أب يصطحب طفله لأداء الصلاة، في أحد الجوامع بدبي، مجسداً بذلك، وكما تسرد معاني الصورة، جماليات القيم والعادات المجتمعية الإماراتية، خاصة في الشهر الفضيل. وتتبدى في الصورة ملامح بهاء انعكاس أشعة شمس المغيب على المسجد، مشكلة صورة بديعة يمتزج فيها ضياؤها برونق العمارة الإسلامية .

تتبدى جماليات القيم والعادات المجتمعية الإماراتية، خاصة في الشهر الفضيل في الذهاب إلى المسجد واصطحاب الأطفال إلى بيوت الله في روحانيات تفوح بعراقة وأصالة المجتمع الإماراتي

تصوير - عبدالله المطروشي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ki3wTS9hWG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣١ مايو ٢٠١٨