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قيم وضّاءة

المصدر:
  • تصوير - عبدالله المطروشي
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أب يصطحب طفله لأداء الصلاة، في أحد الجوامع بدبي، مجسداً بذلك، وكما تسرد معاني الصورة، جماليات القيم والعادات المجتمعية الإماراتية، خاصة في الشهر الفضيل. وتتبدى في الصورة ملامح بهاء انعكاس أشعة شمس المغيب على المسجد، مشكلة صورة بديعة يمتزج فيها ضياؤها برونق العمارة الإسلامية .

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