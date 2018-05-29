أجواء روحانية

يهلّ رمضان فتحضر معه أجواؤه الروحانية الفريدة، التي يتسابق الناس خلالها في الإمارات، كما المجتمعات الإسلامية الأخرى، لأداء الفرائض، وهو ما تعرض جانباً منه هذه الصورة الملتقطة في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، حيث يبدو فيها المصلون الذين حضروا لأداء الفريضة في هذا الجامع الذي يحوز أهمية كبيرة، بفضل قيمته الدينية والوطنية، وبما يشتمل عليه من روائع فنون العمارة الإسلامية.