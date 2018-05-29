أجواء روحانية

يهلّ رمضان فتحضر معه أجواؤه الروحانية الفريدة، التي يتسابق الناس خلالها في الإمارات، كما المجتمعات الإسلامية الأخرى، لأداء الفرائض، وهو ما تعرض جانباً منه هذه الصورة الملتقطة في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، حيث يبدو فيها المصلون الذين حضروا لأداء الفريضة في هذا الجامع الذي يحوز أهمية كبيرة، بفضل قيمته الدينية والوطنية، وبما يشتمل عليه من روائع فنون العمارة الإسلامية.
نصائح للتغذية السليمة في رمضان تتابعونها غداً في "نصيحة لايف"
يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة