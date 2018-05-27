إطلاق أسرع "بيك آب" في العالم

أعلنت شركة "Rivian" الأميركية عن نيتها إطلاق سيارة بيك آب كهربائية قد تكون الأسرع من نوعها في العالم.

ومن المفترض أن تزود هذه السيارة بنظام دفع رباعي وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة.

أما محرك السيارة الكهربائي الجبار بعزم 800 حصان، فسيمكنها من زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

ولم تستعرض الشركة التصميم الخارجي لهذه السيارة بعد، كما لم تصرح عن سعرها المفترض، لكن بعض المواقع أكدت أنها ستطرح بسعر يتراوح ما بين 60 إلى 90 ألف دولار وفقا للمواصفات التي سيطلبها الزبون.