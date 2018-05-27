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العمارة الإسلامية

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  • تصوير: خولة خميس
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محاطاً بالسكينة والهدوء والرونق البهي وسط المياه، يتبدى مسجد حاجي علي في الهند، الذي يعرف أيضاً باسم مسجد حاجي علي دارغا، حيث يقع على جزيرة صغيرة قبالة ساحل ورلي في الجزء الجنوبي من مدينة مومباي، إذ يرسخ ويبعث في النفس عمق الإيمان والتأمل، كما يعد من المعالم البارزة في مومباي، إضافة إلى كونه مثالاً بديعاً للعمارة الهندية الإسلامية. 

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