العمارة الإسلامية

محاطاً بالسكينة والهدوء والرونق البهي وسط المياه، يتبدى مسجد حاجي علي في الهند، الذي يعرف أيضاً باسم مسجد حاجي علي دارغا، حيث يقع على جزيرة صغيرة قبالة ساحل ورلي في الجزء الجنوبي من مدينة مومباي، إذ يرسخ ويبعث في النفس عمق الإيمان والتأمل، كما يعد من المعالم البارزة في مومباي، إضافة إلى كونه مثالاً بديعاً للعمارة الهندية الإسلامية.
هل ترغب في الاستثمار في العقارات؟ تابعنا في "نصيحة لايف"
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".