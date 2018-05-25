تراث وأصالة

يمثل مدفع الإفطار أحد مفردات وطقوس الحياة في الشهر الفضيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، كحال دول كثيرة في عالمنا، وتحكي هذه الصورة الكثير عن جماليات هذه العادة المتوارثة، خاصة أنها ترصد لحظة انطلاق مدفع الإفطار، أول من أمس، في مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، الذي يحوز مكانة روحية ودينة ووطنية مهمة.

مدفع الإفطار بـ #مسجد_الشيخ_زايد_الكبير بأبوظبي حيث يمثل مدفع الافطار أحد مفردات وطقوس الحياة في الشهر الفضيل بدولتنا الحبيبة https://t.co/clyxtiPmRD#البيان_القارئ_دائما#رمضان_كريم#عام_زايد pic.twitter.com/1eYUJKY5T6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٤ مايو ٢٠١٨