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تراث وأصالة

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  • تصوير: مجدي إسكندر
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يمثل مدفع الإفطار أحد مفردات وطقوس الحياة في الشهر الفضيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، كحال دول كثيرة في عالمنا، وتحكي هذه الصورة الكثير عن جماليات هذه العادة المتوارثة، خاصة أنها ترصد لحظة انطلاق مدفع الإفطار، أول من أمس، في مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، الذي يحوز مكانة روحية ودينة ووطنية مهمة.

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