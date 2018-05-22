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عبق الجمال والتراث

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  • تصوير: زافيير ويلسون
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معالم وفعاليات، ثرية ولا تحد، تجعل من دبي الخيار الأول والأمثل للسياح، من مختلف أنحاء العالم طوال العام. ومن بينها ما تعبق به من ملامح التراث وألوانه والتي تتجلى في أركانها وأسواقها بأشكال أخاذة تعكس جزءاً منها هذه الصورة الملتقطة في سوق التوابل، وتبدو فيها، سائحات يعاينّ ما تضمه من أصناف توابل، كما يلتقطن صوراً لها باستخدام هواتفهن.

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