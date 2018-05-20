«ستار 2»: ثقافة ومعالم دبي العتيقة قطعة من التاريخ

ذكرت صحيفة «ستار 2» الماليزية أن دبي معروفة جيداً على مستوى العالم بعمارتها المبتكرة، ومراكز التسوق الفاخرة ونمط الحياة العصري الزاخر بالحركة والنشاط، إلا أن دبي تحتوي على ما هو أكثر من ذلك، فهي أيضاً قطعة من التاريخ، وتضم عدداً هائلاً من المعالم السياحية التاريخية العتيقة ذات الطابع التراثي كالأسواق التقليدية القديمة والمقاهي الشعبية وغيرها. ووصفت الصحيفة هذه المعالم التاريخية في دبي بالكنوز والجواهر المختفية التي تحتاج إلى من يكتشفها. وأكدت الصحيفة أن هذه المعالم لا تقل روعة وجاذبية عن البنايات العصرية ومراكز التسوق الفخمة في دبي.

واستهلت الصحيفة في تقريرها المصور، الذي نشرته أمس، بالحديث عن خور دبي، وذكرت أنه يتيح لزواره اكتشاف جذور دبي، وأضاف التقرير أن زيارة الفهيدي لا تكتمل من دون زيارة مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، الذي يزوّد رواده بمعلومات قيمة عن الثقافة الإماراتية، والعربية والإسلامية بشكل عام.