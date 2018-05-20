ظهور أول دولة عائمة مستقلة العام 2020

من المقرر أن تطلق أول دولة مستقلة عائمة في العالم في المحيط الهادئ العام 2022، حيث ستعمل خارج نطاق الأنظمة الحكومية مع استخدام عملتها الخاصة "Vayron".

وتشمل الخطة بناء 300 منزل بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق والمطاعم والمكاتب وغيرها، في الدولة العائمة ذات الوجهة البحرية قبالة جزيرة تاهيتي.

ويعد المشروع الممول من قبل مؤسس PayPal، بيتر تيل، بتكلفة قدرها 50 مليون دولار، برنامجا تجريبيا بالشراكة مع حكومة بولينيزيا، كما تدعمه حملة أطلقتها مجموعة من الأكاديميين والمستثمرين.

وفي مقابلة جديدة، تقول ناتالي ميزا غارسيا، المختصة بالعلوم السياسية والباحثة في مشروع الجزيرة العائمة، إن سكان الدولة سيكونون منعزلين عن "التأثيرات الجيوسياسية المتقلبة والقضايا التجارية". كما انتشرت شائعات حول إمكانية قيام الجزيرة بإيواء اللاجئين النازحين بسبب تغير المناخ، في يوم من الأيام.

وفي حديثها مع CNBC، قالت غارسيا: "هناك أهمية لهذا المشروع الذي يجري تجريبه في الجزر البولينيزية، هذه المنطقة التي تستقر فيها الأرض على الشعاب المرجانية وستختفي مع ارتفاع منسوب مياه البحر".

وصمم هذا المخطط كل من معهد Seasteading غير الربحي وBlue Froniters، ومن المتوقع الانتهاء من الخطط بحلول عام 2022.

وتشمل هياكل الجزيرة على "أسطح خضراء" مغطاة بالنباتات، وستستخدم الإنشاءات الخيزران المحلي وألياف جوز الهند والخشب والمعدن المعاد تدويره والبلاستيك.

وتم تصميم عدد من المباني غير السكنية في الجزيرة لتعمل كمراكز أعمال، ما يسمح للشركات بالعمل خارج نطاق الأنظمة الحكومية. كما يمثل هذا المشروع فرصة مثيرة لهؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في الإطار السياسي اليوم.