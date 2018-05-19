تعرف إلى أغلى جوازات السفر بالعالم في 2018

يحتل جواز السفر السوري المرتبة الأولى عالمياً من حيث تكلفة الحصول عليه، والتي تتجاوز 400دولار، وتصل في بعض الأحيان إلى 800دولار في الحالات المستعجلة، وذلك على الرغم من تصنيفه في المرتبة الـ 95 عالمياً وفقا لـ ،"PassportIndex" إذ يسمح لحامله بدخول 10 دول فقط بلا تأشيرة دخول.

يأتي في المرتبة الثانية الجواز الأسترالي 282 دولارا، يليه التركي 255 دولارا، ومن ثم السويسري بتكلفة تصل إلى 182 دولاراً، والذي يتميز عن الجواز السوري بأنه يسمح لحامله بدخول 123 دولة حول العالم بلا تأشيرة دخول.

باقي التصنيف في الإنفوجرافيك المرفق.