«فوربس»: دبي عاصمة فنون الشوارع

وصفت مجلة «فوربس» الأميركية دبي بأنها أصبحت عاصمة لفنون الشوارع على مستوى العالم. جاء ذلك في سياق تقرير خاص نشرته المجلة أمس على موقعها باللغة الإيطالية.

وتناولت فيه ازدهار فنون الشوارع في دبي، وركزت بشكل خاص على مهرجان «دبي كانفس»، وهو مهرجان فني وثقافي للرسم ثلاثي الأبعاد ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منذ عام 2015.

فنون

وذكر كاتب التقرير أن دبي فضلاً عن كونها واحدة من أهم المراكز المالية على مستوى العالم، فقد باتت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أكثر مدن العالم التي تستثمر في الفنون التي تتاح مشاهدتها مجاناً لكافة الجماهير.

وسلطت «فوربس» الضوء في تقريرها على مهرجان «دبي كانفس»، وذكرت أنه مخصص بالكامل للإبداع، ويهدف إلى منح الفرصة للجماهير للتفاعل مع الفنون وأيضاً إلى تحفيز النمو الابتكاري في دبي، وفي دولة الإمارات بصفة عامة.

متحف مفتوح

وأضاف التقرير أن مهرجان «دبي كانفس» يتفق مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي يرغب بأن تصبح دبي متحفاً مفتوحاً يلهم الآخرين الإبداع الابتكار. وتضمن التقرير حواراً مع عائشة بن كلي، مديرة مشروع «دبي كانفس».

والتي أوضحت أن سبب هذه المبادرة هو أن دبي تركز على بناء المستقبل، ومن خلال مبادرة مهرجان «دبي كانفس» تشجع دبي أفراد المجتمع على اتخاذ الابتكار كطريق في الحياة، وهو ما يعد أمراً حيوياً للنمو والتقدم.

الإبداع

وأكد تقرير «فوربس» أن مهرجان «دبي كانفس» يعد مثالاً يوضح تركيز دولة الإمارات على الفن والإبداع كعناصر أساسية لنموها الاقتصادي والثقافي، وأضاف التقرير أنه ثمة أمثلة أخرى تشهد على ذلك، ومن أهمها مشروع «جدران دبي» والذي جلب إلى دبي في غضون العامين الآخرين نخبة من أبرز فنانين الشوارع على مستوى العالم.