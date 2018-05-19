الهلال العملاق يظهر أكثر سطوعاً

شهد العالم ليل أمس ظاهرة الهلال العملاق، حيث ظهر على أقرب مسافة من كوكب الأرض، ما جعل حجمه يبدو أكبر بنسبة 5% وأكثر سطوعاً بنسبة 11%.

وقال علماء الفلك عن هذه الظاهرة: إن «التوهج الحاصل من دون سقوط أشعة الشمس المباشرة على سطح القمر، يتكون نتيجة سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وانعكاسها إلى القمر الذي بدوره يعكسها من جديد إلى الأرض. وشهدت الظاهرة انضمام كوكب الزهرة إلى الهلال العملاق، وتمكن سكان في أماكن عديدة من مشاهدتهما بالعين المجردة».

وسيشهد يوم 27 من شهر يونيو المقبل، ظاهرة فلكية كبيرة، خسوف كلي للقمر، وسيكون هذا الخسوف الأطول في القرن الواحد والعشرين ويستمر 103 دقائق.