"برج خليفة" يحتفل بشهر رمضان مع عرضين مذهلين

يحتفل "برج خليفة" بحلول شهر رمضان المبارك مع عرضين مذهلين على شاشة LED العملاقة على واجهته الخارجية. ووقع الاختيار على هذين العرضين بعد عملية تقييم دقيقة شملت مئات المشاركات.

ويحتفي العرض الأول بالقيم النبيلة والمعاني السامية للشهر الفضيل، وهو من إعداد Art Noor للتصميم والرسم، ويجسد أسماء الله الحسنى. وتم إعداد هذه التحفة الفنية على مدى 15 عاماً، حيث عرضت في العديد من الوجهات الراقية، ويمكن التعرف على تفاصيلها البديعة حالياً على واجهة "برج خليفة".

أما العمل الثاني فهو من تصميم Freelusion التي تتخذ من بودابست في هنغاريا مقراً لها وتتخصص بعروض الإسقاط الضوئي على المباني والمحتوى ثلاثي الأبعاد. ويحاكي العرض تأثير الموسيقى على الواجهة الزجاجية في سمفونية متناسقة من الأنغام والتصاميم البديعة.

والجدير بالذكر أن "قمة برج خليفة"، أعلى منصة مشاهدة مفتوحة للعموم، ستمدد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل لتبدأ عند الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، علماً أن الموعد الأخير للدخول سيكون عند الساعة 11:45 ليلاً.

الحدث: عروض LED الجديدة على واجهة "برج خليفة"

الموعد: طيلة شهر رمضان المبارك

التوقيت: الأحد إلى الأربعاء، كل ساعة بدءاً من الساعة 7:45 وحتى 10:45مساءً

الخميس إلى السبت، كل 30 دقيقة بدءاً من الساعة 7:45 وحتى 10:45 مساءً