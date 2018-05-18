خدمة «يوتيوب ميوزيك» تنطلق الأسبوع المقبل

تطلق شركة «يوتيوب» خدمة بث موسيقي جديدة هي «يوتيوب ميوزيك» الأسبوع المقبل، كما تكشف قريباً عن خدمة جديدة متميزة ستُحصل مزيداً من الرسوم على المسلسلات الأصلية التي تنتجها الشركة.

وأفادت «يوتيوب» المملوكة لشركة «ألفابت» إن الخدمة الجديدة التي تنطلق يوم 22 الجاري سترافقها ميزات إضافية مثل قوائم شخصية للأغاني يتم تشكيلها بناء على تاريخ استخدام كل شخص للموقع وأنماط أخرى للاستخدام.

وقالت الشركة إنها ستطلق أيضا خدمة «يوتيوب بريميام»، وهي الخدمة المطورة من خدمة «يوتيوب ريد». وذكرت الشركة في تدوينة على الإنترنت إن خدمة «يوتيوب ميوزيك» الجديدة المدعومة بإعلانات ستكون مجانية، بينما ستكون خدمة «يوتيوب ميوزيك بريميام» غير مجانية. وتنطلق خدمة يوتيوب ميوزيك يوم الثلاثاء في كل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، على أن تمتد لتشمل بعض الدول الأخرى خلال الأسابيع التالية.