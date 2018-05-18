انتقادات تطال مرشحة تايوانية لاستخدامها «محرر الصور»

تعرضت المرشحة التايوانية للانتخابات المحلية، وانغ زيا، لحملة انتقادات ساخرة، أخيراً، بعد أن شعر مستخدمو الإنترنت أن الصور التي نشرتها لحملتها الانتخابية، قد جرى تعديلها بشكل كثيف، إلى حد أنها بدت بعيدة الشبه بها.

وكانت المرشحة للانتخابات المحلية في تايوان، قد نشرت صوراً لها على موقع «فيسبوك» وهي تقف إلى جانب بوستر لحملتها، لكن مستخدمي الانترنت في تايوان لم يتمكنوا دون ملاحظة أن المرأة في الملصق الدعائي تبدو مختلفة كثيراً عن تلك المرشحة للانتخابات المحلية، وفقاً لموقع صحيفة «ليبرتي نت» التايوانية، فبدأوا يبعثون بتعليقات لئيمة عن وانغ ساخرين من واقع ان المرأة في الصورة تبدو أصغر بالسن.

وكتب أحدهم على فيسبوك: «هل تساعد وانغ حفيدتها للترشح للمنصب؟». وإلى ذلك أجرى بعض مستخدمي الإنترنت أبحاثهم عن وانغ وتبين أنها ظهرت في فيديو موسيقي منذ أربع سنوات.

ولاحظ آخرون أنها تبدو مختلفة الآن عما كانت عليه حينها. وقد ردت وانغ على التعليقات بأسلوب المزاح، مشيرة إلى أن التوتر الناجم عن الترشح لمنصب في حكومتها المحلية قد ترك بصماته على هيئتها، مضيفة: «الحقيقة قاسية دائما، فيما الفوتوشوب جميل».

ووعدت وانغ أن ترتقي بشكلها إلى محرر الصور، وأنها بدأت الذهاب إلى الجيم، حيث تخطط لفقدان ثلاثة كيلوغرامات من وزنها في الأسابيع الثلاثة المقبلة.