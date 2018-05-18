صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في لقطة عائلية، يبدو فيها سموه محتضناً أحفاده أنجال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وقد نشر سموه الصورة أمس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» معلقاً «رمضان عائلي»، كما نشر الصورة ذاتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه على «إنستغرام»، معلقاً «كم كبر هالقلب ..؟ الله يحفظه» |