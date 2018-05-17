دجاج «متبّل» بالذهب عيار 24 قيراطاً

ابتكر مطعم في مدينة نيويورك طبقاً له ميزات استثنائية، حيث يتيح لرواده أجنحة دجاج مغطاة بطبقة من الذهب من عيار 24 قيراطاً، ويقول أصحاب المطعم عن مكونات هذا الطبق الذهبي، أنها تحتاج وقتاً، حيث تنقع أجنحة الدجاج في الماء المملح لمدة 12 ساعة، وبعد ذلك تغطى بطبقة من البهارات المصنوعة محلياً، فيما يسخن خليط ذهبي من الزبدة وصلصة البوفالو والعسل، ومن ثم تغلف أجنحة الدجاج بطبقة من غبار الذهب القابل للأكل.

وقد جاء ابتكار هذه الوجبة ضمن شراكة بين مطعم «ذا إينزوورث» ونجم تلفزيون الواقع جوناثان شيبان، ويبلغ سعر 10 قطع من هذا الدجاج 45 دولاراً «ما يقارب 165 درهم»، فيما يصل سعر 50 قطعة إلى 1000 دولار «3688 درهماً».