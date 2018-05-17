متسلق يصعد «إيفرست» 22 مرة

حقق متسلق نيبالي يبلغ من العمر 48 عاماً، رقماً قياسياً بتسلقه جبل إيفرست للمرة الثانية والعشرين يوم أمس، ليحقق رقماً قياسياً جديداً لمعظم قمم أعلى جبل في العالم.

كامي ريتا شيربا وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 متراً عبر طريق ساوث إيست ريدج برفقة 13 متسلقاً آخرين بينهم عملاء لشركته، ومكن التسلق الأخير كامي من التفوق بفارق قمة واحدة عن اثنين آخرين من عشيرة شيربا كان يشترك معهما في الرقم القياسي السابق، ويعمل أفراد عشيرة شيربا، الذين يشتهرون بتحملهم وخبرتهم في التسلق، مرشدين للعديد من المتسلقين الأجانب الذين يحاولون تسلق أعلى قمم جبال الهيمالايا.

وقال مينجما شيربا رئيس شركة تسلق «لقد حقق رقماً قياسياً عالمياً».