«بورتريه لشاب».. آخر الأعمال المكتشفة لرامبرانت

كشف متحف التراث في أمستردام، أمس، عن لوحة للفنان الهولندي رامبرانت، لم تكن معروفة من قبل، وهذه اللوحة هي أول عمل فني جديد للفنان يتم اكتشافه منذ أكثر من 40 سنة، وقد اكتشف أحد تجار الأعمال الفنية من أمستردام لوحة رامبرانت، بعد 18 شهراً من شرائه لها، وقد اشترى تاجر اللوحات الفنية والمؤرخ يان سيكس اللوحة، التي تعرف باسم «بورتريه لشاب» من دار كريستي للمزادات في لندن العام الماضي، متشككاً في أنها من أعمال رامبرانت، إذ إنها لم تكن موقعة أو مؤرخة، حسبما أفادت صحيفة «إن آر سي هاندلسبلاد» الهولندية، وبعد أن دفع سيكس 156 ألف يورو (185 ألف دولار) في اللوحة، أكّد أرنست فان دي ويترينج، الخبير الشهير في أعمال رامبرانت بمشروع رامبرانت للبحوث، صحة نسبة اللوحة للفنان الشهير.