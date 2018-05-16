يحجزان أطفالهما في ظروف مروعة

ذكرت الشرطة الأميركية، أنه قد تم توجيه الاتهام لزوجين من كاليفورنيا، بالتعذيب وسوء المعاملة، بعد إنقاذ أبنائهما العشرة من ظروف عيش «مروعة». وكانت الشرطة عثرت في 31 من مارس الماضي، على طفل مفقود في الثانية عشرة من العمر، ثم ذهبت إلى منزله في مدينة فيرفيلد، الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال شرق سان فرانسيسكو، وذلك بحسب ما قالته شرطة فيرفيلد في بيان لها.

وأوضحت الشرطة: «بمجرد وصولهم إلى المنزل، أجرى الضباط بحثاً (في المكان) خوفاً على سلامة وصحة الطفل وأخواته. وأثناء البحث في المنزل، عثر أفراد الشرطة على تسعة أطفال آخرين، تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و11 عاما، يعيشون في ظروف قذرة وغير آمنة».

وعرضت محطة «KTVU» التليفزيونية المحلية، مقطع فيديو يظهر فيه روث حيوانات، بالاضافة إلى طعام فاسد، على الأرض داخل المنزل.

وتم إلقاء القبض على الأم، وتدعى إينا روجرز (30 عاماً)، واتهمت بإهمال الأطفال الذين تم إيداعهم في حجز وقائي، كما تم إلقاء القبض على والد الأطفال.