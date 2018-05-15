فنون برلين

زوار يقفون أمام لوحة في إحدى الصالات الرئيسية لمتحف الفن في برلين، خلال فعالية احتفالية بيوم المتحف العالمي (IMD) في العاصمة الألمانية برلين، أول من أمس. ويشارك أكثر من 6000 متحف ألماني في هذا الحدث، الذي يقام سنوياً في مايو، ويسلط الضوء على موضوع معين كل عام. وفي الصورة الأخرى أحد الحراس يراقب محتويات المعرض الذي افتتح أبوابه مجاناً أمام الجمهور.