هاري وميغان يمكثان في فندقين منفصلين عشية حفل زفافهما

قال قصر كنسينغتون في لندن، أمس، إن الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل حجزا فندقين منفصلين عشية حفل زفافهما الفخم في قلعة ويندسور يوم السبت المقبل.

وقال القصر، مقر هاري وميغان في لندن، في بيان: «في الليلة التي تسبق زفافهما، سيبقى الأمير هاري والآنسة ميغان ماركل في فندقين منفصلين في منطقة ويندسور». وسيمكث هاري (33 عاماً) وشقيقه الأكبر الأمير ويليام (35 عاماً) في فندق «كوورث بارك»، وسيكون ويليام أشبين هاري في حفل الزفاف.

وأوضح القصر أن ماركل (36 عاماً) ووالدتها دوريا راجلاند سيمكثان في فندق كليفدين هاوس المجاور.

ومن المقرر أن يتوجه الزوجان إلى قلعة ويندسور لحضور حفل الزفاف، ويتبعه بعد نحو ساعة موكب لمدة 20 دقيقة خارج القلعة في عربة تجرها الخيول.