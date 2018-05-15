27 يوليو موعد أطول خسوف للقمر

ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن الأرض ستكون في أواخر يوليو المقبل على موعد مع خسوف للقمر يستمر لمدة طويلة، وقد لا يتكرر في العقود المقبلة، وأن هذا الخسوف الطويل سيستمر لساعة و43 دقيقة.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية، أمس، أنه من المتوقع أن يصل الخسوف لذروته عند الساعة 8:22 صباحاً بتوقيت غرينتش، يوم 27 يوليو المقبل .

وستكون أكثر المناطق تعرضاً لهذه الظاهرة الفلكية، طبقاً لما أورده التقرير، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة، ولكن بصورة أقل.

والسبب وراء هذا الخسوف الطويل هو أن القمر سيمر عبر مركز ظل الأرض، وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس.