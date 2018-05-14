آخر الأخبار

الطيور المهاجرة.. بطلة المسافات الطويلة

المصدر:
  • DW عربية
التاريخ:
طباعة Email

يعدّ الطيران بالنسبة للبشر لمسافة 14 ألف كيلومتر تحدياً كبيراً، لكن عندما تعبر الطيور المحيطات والقارات، فإن العديد من الأنواع، بما في ذلك المهددة بالانقراض، تقوم بذلك من دون مساعدة وبكل رشاقة وسرعة، فلنتعرف إليها:


بطل المسافات الطويلة
تتغذى تلك الأنواع من الطيور الاسكندنافية والسيبيرية في المقام الأول في سواحل القطب الشمالي، وهذه الأنواع التي توصف بـ "الخواضة " تقضي الشتاء في أستراليا ونيوزيلندا. في العام 2007، تم تسجيل قطع هذا الطائر مسافة 11 ألفاً و600 كيلومتر من غرب ألاسكا إلى نيوزيلندا، بشكل مباشر ولمدة تسعة أيام، الأمر الذي ربما يجعله صاحب الرقم القياسي لرحلة بدون توقف.

Pfuhlschnepfe

الطائر الصغير
سُمي هذا الطائر الطنان بذي الرقبة الحمراء وذلك بسبب ظهور الريش بلون أحمر ساطع على رقبته. ويصل طول منقاره إلى تسعة سنتيمترات ويزن أقل من ثلاثة غرامات، لكن لا تدع حجم هذا الطائر الصغير يخدعك، فكما يقال: "يضع سره في أضعف خَلقه"، فأثناء رحلة الهجرة، يطير هذا العصفور في أفواج لمسافة تصل إلى 900 ميل من دون توقف عبر خليج المكسيك متجهةً إلى مناطق تكاثره في شرق الولايات المتحدة.

Global Ideas Zugvögel Rubinkehlkolibri (Imago/D. Delimont)

الضابط
يعرف هذا النوع من الطيور بـ "اللقلق" أو "الضابط"، لأن لمشيته تشبه مشية الضابط العسكري. وقد أٌدرج طائر اللقلق على قائمة الطيور المهددة بالانقراض، إذ توقفت أعداد كبيرة منه عن الهجرة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. طائر اللقلق الأبيض طويل الساقين والعنق والمنقار لا يتواجد إلا في مستعمرتين للتربية في الهند وكمبوديا. وخارج موسم التكاثر، فإنه يزور البلدان المجاورة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

Adjutant Storch Marabu

الغواص
كان غزو طيور المياه في ولاية كاليفورنيا العام 1961 مصدر إلهام لفيلم الإثارة الشهير "الطيور" الذي أنتجته ألفريد هيتشكوك بعد الحادثة عامين.  وفي الحقيقة، فإن الطيور أكثر إلهاماً من كونها مخيفة. فعبر المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والسواحل في فصل الربيع وللجنوب في الخريف، فإن تلك الطيور تسافر في رحلات تبلغ مسافتها 14 ألف كيلومتر. كما يمكنها أن تغوص في المياه حتى عمق أكثر من 60 متراً.

Dunkler Sturmtaucher

"آلة الخياطة"
"دانلينز" هو نوع من الطيور الصغيرة التي تولد في مناطق القطب الشمالي. في حين أن الطيور القادمة من شمال أوروبا وآسيا تطير إلى أفريقيا في الشتاء، فإن نظراءها في ألاسكا وكندا يفضل سواحل أمريكا الشمالية القريبة. وقد أكسبتها طريقتها الميكانيكية المميزة في التقاط الطعام كآلة الخياطة لقبها الذي تعرف به هو "دانلينز".

Alpenstrandläufer Großbritannien

طائر الثلج
طوّر هذا النوع من الطيور القطبية استراتيجية للهرب من الشتاء: فهي تتكاثر في القطب الشمالي خلال الصيف، ثم تنتقل إلى شواطئ أنتاركتيكا، حيث تطير إلى مسافة 80 ألف كيلومتر أو أكثر في السنة. هذا يعني أنها تشهد فصلي صيف متجنبة الشتاء.

Küstenseeschwalbe

الطائر المقدس
"أبو منجل الأصلع" - هكذا يسمى هذا الطائر الموجود الآن في جنوب المغرب فقط. وهو من الطيور المهددة بالانقراض بشكل خطير. اعتاد أبو منجل الهجرة عبر أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. يقال إنه كان الطائر الأول الذي أطلق سراحه من تابوت نوح، كما استخدمه الحجاج الأتراك كدليل في طريقهم إلى مكة المكرمة، لكن التقدير الروحي لم يساعد في وقف تراجعه.

Waldrappen Ibis BITTE EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN


الطائر المستدير
يمر هذا الطائر الصغير عبر المحيطات والثلوج والصحراء خلال رحلته الربيعية من جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا إلى نصف الكرة الشمالي. وهناك، تحتل الطيور منطقة تمتد من آسيا الوسطى إلى أوروبا وألاسكا. أظهر المتتبعون لهذا الطير أنه يستطيع السفر لمسافة 290 كيلومتراً يومياً في المتوسط.

Global Ideas Zugvögel Steinschmätzer (picture-alliance/blickwinkel/M. Woike)


طائر الكركي
طائر الكركي الأبيض هو من الطيور الشائعة في شمال أوروبا وآسيا، حيث تتكاثر عادة في الأراضي الرطبة والمستنقعات. وفي الشتاء، عادة ما تهاجر إلى شمال وشرق إفريقيا، وكذلك إلى أجزاء من إيران.

Herbst in Deutschland Zingst Mecklenburg-Vorpommern


المهرج
يتميز هذا الطائر الذي يعرف بـ" المهرج" بريشه الناعم دائري الأطراف،  ويتكاثر في القطب الشمالي ويوجد في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ومع انخفاض درجات الحرارة، يرتدي الطائر الصغير معطفه الشتوي، إذ يتحول ريشه للون البني ويهاجر جنوباً إلى مختلف السواحل حول العالم.

Vogel Steinwälzer Arenaria interpres
نهاية الرحلة
بعد رحلة طويلة يقطعها البط عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا، يأتي هنا ليلقى حتفه على شواطئ ألبانيا على أيدي الصيادين. في كل عام، يقتل الصيادون الملايين من الطيور المهاجرة عبر البحر المتوسط - من أجل تناوله كنوع من الأطعمة الشهية أو من أجل المال، والأكثر إثارة للجدل صيده كنوع من أنواع الرياضة.

Jagd auf Zugvögel in Albanien

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon