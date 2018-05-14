حوافز لمنع الهواتف أثناء القيادة

تشير دراسة صغيرة إلى أن الآباء قد يوفقون بدرجة أكبر في المهمة الصعبة الخاصة بإقناع أبنائهم بالتخلي عن استخدام هواتفهم أثناء القيادة إذا عرضوا عليهم حوافز مالية، وفحص الباحثون بيانات لمسح أجري عبر الإنترنت شمل 152 مراهقاً لديهم هواتف ذكية واعترفوا بكتابة الرسائل النصية أثناء القيادة. واعترف المراهقون بأن تلك العادة خطيرة وقال 90 ٪ منهم إنهم على استعداد للتخلي عن قراءة الرسائل وهم يقودون.
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