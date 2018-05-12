تعرف إلى زعماء العالم الأكبر سناً

بعودته إلى سدة الحكم رئيسا لوزراء ماليزيا، أزاح مهاتير محمد ملكة بريطانيا عن صدارة قائمة زعماء العالم الأكبر سنا، إذ سيكمل الزعيم الماليزي عامه الثالث والتسعين في 20 يونيو المقبل.

وكانت ملكة البريطانية إليزابيث الثانية احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلادها الثاني والتسعين، وقد أمضت 66 عاما في الحكم لتصبح بذلك أطول ملوك بريطانيا مكوثا في العرش.

وحل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ثالثا في قائمة أكبر زعماء العالم سنا، ويبلغ من العمر 91 عاما.

وشغل الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية كيم يونغ نام (90 عاما)، المرتبة الرابعة في التصنيف.

وجاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، خامسا في هذه القائمة، بعمر ناهز 89 عاما.

وحل رئيس الكاميرون بول بيا 85 عاما، سادسا في التصنيف، ويترأس البلاد منذ عام 1982، وكان قبل ذلك رئيسا للوزراء.

ويحتل إمبراطور اليابان آكيهيتو، الذي ورث اللقب عام 1989، ويبلغ من العمر 84 سنة، ويحظى بشعبية كبيرة في بلاده المرتبة السابعة، رغم تخليه عن العرش.