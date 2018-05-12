أقراص أحجار عملاقة بوزن طنين عملة لهذا البلد!

تعتمد العديد من جزر ميكرونيزيا النائية الدولار الأميركي كعملة رسمية لها، إلا أن جزر "ياب" الصغيرة تعتمد شيئا مختلفا قليلا!، إذ تستخدم الجزيرة الصغيرة في ميكرونيزيا أقراص الحجر الجيري العملاقة، والتي يفوق بعضها وزن سيارة، حيث يصل وزنها إلى نحو 2 طن، لإجراء المعاملات عبر الجزيرة منذ قرون عديدة.

وهناك الكثير من الصخور الكلسية على شكل حلقات متناثرة في جميع أنحاء الجزيرة ويصعب نقلها من مكانها، حيث يحتفظ بها في "بنوك" ضخمة من الأحجار النقدية في كل قرية تقريبا.

وهناك ما يقدر بـ 13 ألف قرص من الأحجار المتداولة في "ياب" يتراوح قطرها بين 30 سم و3.50 متر، وتحدد قيمتها باختلاف حجمها.

وفي البداية، تم تقديم هذه الأقراص الحجرية بمثابة هدايا، ولكن السكان قرروا اعتمادها كعملة رسمية، مع مرور الوقت، وكان الحجم هو المعيار الرئيسي في تحديد قيمتها، ولكنه بالتأكيد لم يكن المعيار الوحيد.

ويقول أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة أوريغون، الدكتور سكوت فيتزباتريك: ليس من الواضح متى ظهرت هذه الأقراص، لكن الأساطير تتحدث عن ملاح مشهور قام بالتجول في بالاو ووجد الحجر الجيري هناك، وطلب من رجاله نحت الحجر على شكل قرص القمر وثقبه من المنتصف حتى يتمكنوا من نقله باستخدام الخشب.

وأشار فيتزباتريك إلى أنه من النادر جدا تغيير مكان الأقراص الحجرية نظرا لوزنها الكبير، وبدلا من ذلك يتم تداولها بين السكان عن طريق موافقة المالك ببساطة على نقل ملكيتها لطرف آخر.