الزفاف الملكي سيرفع استهلاك الكهرباء في بريطانيا

قال مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في بريطانيا يوم أمس، إن من المتوقع أن يؤدي حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل يوم 19 مايو الجاري لزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء مع متابعة الملايين للحفل على شاشات التلفزيون واستخدام الغلايات الكهربائية بكثافة.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية التي تدير شبكة الكهرباء في بريطانيا، «تحدث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ونرى زيادة في الطلب على (الكهرباء) عند بث مراحل مهمة من حدث ما».

وفي يوم الحفل، من المتوقع أن تبلغ أعلى زيادة في الطلب 1200 ميغاوات فور انتهاء مراسم الزفاف، مع تشغيل نحو 480 ألف غلاية كهربية في نفس الوقت. لكن من غير المتوقع أن يتسبب ذلك في مشكلة بشبكة الكهرباء. وقالت المتحدثة «خلال الزفاف الملكي للأمير وليام وكيت ميدلتون في 2011 شهدنا زيادة في الاستهلاك بلغت 760 ميجاوات...».