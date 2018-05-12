إغلاق حي سكني في هوليوود لتأمين هبوط مركبة هان سولو الفضائية

حلقت المركبة الفضائية «ميلينيوم فالكون» فوق شارع هوليوود بوليفارد، وسار الكائن الفضائي تشوباكا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم «سولو: إيه ستار وورز ستوري» الذي يدور عن السنوات الأولى من عمر أشهر مهرب في عالم حرب النجوم.

وأغلقت شركة وولت ديزني المنتجة للفيلم حياً سكنياً بالكامل وملأت مسرحين تاريخيين بالضيوف من عالم السينما والمعجبين والشخصيات المهمة في العرض الأول للفيلم. وكان من بين الحضور المخرج جورج لوكاس مبتكر عالم ستار وورز والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس.

مهمة

ويجسد ألدن إرينرايخ (28 عاماً) دور هان سولو الشخصية التي اشتهرت بتجسيد هاريسون فورد لها في الثلاثية الأصلية من «ستار وورز» التي بدأت عام 1977. ويلعب إرينرايخ دور سولو وهو أكثر شبابا وعلى وشك أن يبدأ تدريبه كطيار. ويسعى سولو لامتلاك مركبة فضائية خاصة به عندما يتورط في مهمة خطيرة في المجرة.

وتأمل ديزني أن يتقبل المشاهدون الفيلم بعد أن أعيد تصويره في منتصف عملية الإنتاج. وأكمل المخرج رون هاورد إخراج الفيلم بعد استبعاد المخرجين الأصليين فيل لورد وكريس ميلر.

عرض

وقال هاورد على السجادة الحمراء «هذه ظروف استثنائية للغاية، وقررت أن أتولى هذه المهمة في حقيقة الأمر كنوع من التحدي. أنا سعيد لأنني انضممت (لهذا المشروع)».

والتقط نجوم بينهم إرينرايخ وإيميليا كلارك ودونالد جلوفر ووودي هارلسون الصور على السجادة الحمراء إلى جانب تشوباكا وبعض من جنود الإمبراطورية. ويبدأ عرض الفيلم عالميا يوم 23 مايو الجاري.