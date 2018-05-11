الخفافيش موجودة منذ 33 مليون سنة

اكتشف علماء بلجيكيون أقدم حفرية على الإطلاق للخفاش ذي الأذنين الشبيهتين بأذن الفأر وهو الأكثر انتشاراً، مما يثبت أن هذ النوع يعيش منذ أكثر من 33 مليون سنة.

وعثر على عظام الحيوان الثديي ضئيل الحجم في موقع حفريات في أواخر التسعينيات عند مد خط سكك حديدية لقطار جديد فائق السرعة في بروكسل، ولكن الباحثين أمضوا عقودا من الزمن يفحصون أطناناً من التربة للتوصل إلى هذا الاكتشاف.

ووجد الباحثون في نهاية المطاف عظام خفاش من نوع «ميوتيس» أو خفاش أذن الفأر الكبير، والذي يحمل اختلافات طفيفة عن تلك الأنواع الشائعة اليوم في أوروبا.