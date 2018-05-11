حذف أغنية لفضل شاكر من مقدمة مسلسل مصري بسبب سجله القضائي

استغنت مجموعة العدل المصرية للإنتاج الفني عن صوت المطرب اللبناني فضل شاكر في أغنية المقدمة لأحد المسلسلات المصرية المقرر عرضها في شهر رمضان، بعد ضجة حول عودته للغناء في ظل هروبه من عقوبات بالسجن نتيجة تورطه في ارتكاب «أعمال إرهابية».

وفي مداخلة هاتفية مع قناة «دريم» الفضائية المصرية، قال مدحت العدل، ممثلاً عن المجموعة ومؤلف أغنية «تتر» مسلسل «لدينا أقوال أخرى» بطولة الممثلة المصرية يسرا، والتي قام شاكر بتأديتها «إذا كان التتر سيثير الغضب ولو بنسبة قليلة جداً..

فلا داعي له بصوت فضل وذلك لصالح العمل نفسه وحتى لا يكون هناك عداء بين المشاهد والعمل». وتابع العدل إن قرار المجموعة يأتي احتراماً وتقديراً للشعب اللبناني ولعدم افتعال «أزمة» معه. وقال إن اختيار شاكر «كان لاعتبارات فنية بحتة وليس مطلوباً مننا أن نبحث عن السجل الجنائي لأي مطرب نعمل معه».

وأدى ظهور شاكر الأخير إلى إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرار الشركة المصرية بأن يقع الاختيار عليه. ورد شاكر، الذي لا يعرف مكانه، أمس الخميس، عقب قرار مجموعة العدل بحذف مقدمته على موقع تويتر بتغريدة كتب فيها «الحمد لله على كل حال».

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، وأصبح من الأشخاص المقربين من الشيخ اللبناني أحمد الأسير المتهم بتزعم أحداث بلدة عبرا جنوب لبنان في 2013.