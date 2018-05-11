ثمانيني صيني يعرض نفسه للتبنّي

«لأني لا أريد الموت وحيداً»، ذلك هو السبب الذي قدمه المسن الصيني هان تشينغ (85 عاماً)، حين عرض نفسه للتبني، فقد كان يائساً لإيجاد رفقة في الحياة بعد وفاة زوجته، وانقطاع أبنائه عن التواصل معه.

أمثال تشيشنغ من الصينيين، قد يتمنون لو أنهم لم ينجوا من الغزو الياباني والحرب الأهلية الصينية، لمعرفتهم بأنهم لا يستطيعون تحمل حزن العيش بمفردهم. وبحسب وسائل إعلام، فقد أقدم الجد الصيني على جمع قصاصات من الورق ليخط بالحبر الأزرق جملة: «أبحث عن أحدهم ليتبناني». مسترسلاً:

«رجل وحيد في الثمانين من العمر، بجسد قوي، ويستطيع التسوق والطبخ والعناية بنفسه. لا يعاني من مرض مزمن، وقد تقاعد من معهد بحث علمي في تيانجين براتب شهري قدره (950 دولاراً) في الشهر».

وكل ذلك في سبيل رفضه الموت في إحدى دور الرعاية. الجدير بالذكر، أن القصة تطول، وكل ذلك يلقي الضوء على أن مستويات المعيشة المحسنة وسياسة الطفل الواحد في تلك البلاد، قد أسهمت في قلب رأس الهرم السكاني الصيني رأساً على عقب.