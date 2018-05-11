آخر الأخبار

الإصابات الدماغية الخفيفة تزيد خطر الإصابة بالخرف

المصدر:
  • كاليفورنيا- رويترز
التاريخ:
طباعة Email

الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات دماغية خفيفة حتى ولو لم تسفر إصابتهم عن غيابهم عن الوعي، ربما تزيد مخاطر إصابتهم بالخرف بمقدار المثلين، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعرضوا لتلك الإصابة، وفق دراسة أميركية.

ورغم ارتباط الإصابات الدماغية الشديدة والمتوسطة منذ وقت طويل بتزايد مخاطر الإصابة بالخرف إلا أن نتائج الأبحاث حتى الآن بشأن ارتباط الإصابات الخفيفة بالخرف وتراجع الإدراك لا تزال متناقضة وخصوصا في ما يتعلق بالإصابات التي لا تسبب غياب أصحابها عن الوعي. وفحص الباحثون، خلال الدراسة، بيانات نحو 358 ألفاً من كبار السن 90% منهم تقريباً من الذكور.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon