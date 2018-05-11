الإصابات الدماغية الخفيفة تزيد خطر الإصابة بالخرف

الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات دماغية خفيفة حتى ولو لم تسفر إصابتهم عن غيابهم عن الوعي، ربما تزيد مخاطر إصابتهم بالخرف بمقدار المثلين، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعرضوا لتلك الإصابة، وفق دراسة أميركية.

ورغم ارتباط الإصابات الدماغية الشديدة والمتوسطة منذ وقت طويل بتزايد مخاطر الإصابة بالخرف إلا أن نتائج الأبحاث حتى الآن بشأن ارتباط الإصابات الخفيفة بالخرف وتراجع الإدراك لا تزال متناقضة وخصوصا في ما يتعلق بالإصابات التي لا تسبب غياب أصحابها عن الوعي. وفحص الباحثون، خلال الدراسة، بيانات نحو 358 ألفاً من كبار السن 90% منهم تقريباً من الذكور.