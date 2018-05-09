يحتفي بتناوله 30 ألف شطيرة برغر

عادة ما تكفي شطيرة «بيغ ماك» لإشباع رغبات كثير من الناس في الوجبات السريعة لبضعة أيام، لكن ذلك لا ينطبق على دون غورسكي الذي يتناول الشطائر الكبيرة بانتظام منذ أكثر من أربعة عقود. فقد احتفى دون أخيراً بتناوله شطيرة «بيغ ماك» رقم 30 ألفاً في مطعم «ماكدونالدز» نفسه الذي تناول فيه أول شطيرة في عام 1972.

وقد ظهر في فيلم ماكدونالدز الوثائقي «فاجئني»، ولكن الأمر لا يقتصر على تناول الشطائر التي يحبها فهو شغوف بتناول كل شيء حوله أيضاً. على مر السنين، كان دون يحفظ ويصنف كل ما يتعلق بهوسه في «بيغ ماك» ولكن في يونيو 1990، ضرب إعصار منزله وأتلف 7000 عبوة فارغة التهم ما فيها. وإذا استمر دون بالوتيرة التي يأكل بها، يتنبأ دون بأنه سيأكل 40 ألف شطيرة من النوعية ذاتها في عام 2032، عندما يبلغ عمره 78 عاماً.

وقد توقف عن تناول الشطائر لمدة ثمانية أيام. بعد أن قدم وعداً لأمه، لكنه عاد لالتهامها بعد وفاتها في عام 1988. أما بالنسبة لصحته، فإن دون يتمتع بلياقة بدنية كبيرة، حسب آخر فحص طبي له، كما شارك في عام 2006 في سباق للماراثون حتى خط النهاية في سان دييغو.