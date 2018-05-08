قنبلة «واتساب» تعطّل الهواتف

حذر خبراء تقنية مما سمّوها «القنبلة النصية» التي تُرسل عبر تطبيق واتساب، وقد تمنع الوصول إلى تطبيقات الهاتف الذكي، بل وتعطله بأكمله، وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن هذه الرسالة تؤثر في هواتف آيفون وأندرويد، ويحدث مفعولها بمجرد إرسالها، أي أن المستخدم ليس بحاجة إلى فتحها.

فتلقيها فقط يمكن أن يؤدي إلى إيقاف الهاتف الخاص تماماً. وتقول الرسالة التي كشف عنها موقع «رديت» للتواصل الاجتماعي: «هذا مثير جداً للاهتمام!» وتنتهي بالرمز التعبيري «إيموجي» وجه دموع الفرح، وعلى ما يبدو هناك عشرات الآلاف من الحروف غير المرئية في الرسالة التي يمكن أن تعرقل الجهاز.

من جهة اخرى حذر موقع "ذا ماركت بيزنس" مستخدمي خدمة واتساب من بعض الشركات المزيفة التي تدعي أنها شركة واتساب ، والتي ترسل روابط لتحميل التطبيق تحتوي على فيروسات وبرامج خبيثة، تصيب هواتف المستخدمين بالضرر، وقام الموقع بنشر صورة مأخوذة لحديث بين شخصين، أحدهما يدعي أنه من شركة واتساب ويقوم بإرسال الرابط المزيف لأحد الأشخاص.

يذكر أن شركة واتساب قد قامت بإطلاق خدمة المكالمات الصوتية بشكل جزئي، في يناير الماضي، سعيا منها إلى تطوير التطبيق، واجتذاب عدد أكبر من المستخدمين، ومن ضمن خطوات تفعيل تلك الخاصية الجديدة هي تحميل التطبيق من الموقع الرسمي لشركة واتساب ، وطلب دعوة اتصال من أحد الأصدقاء الذين تم تفعيل التطبيق لديهم بالفعل والرد عليهم.