Ⅶكثيرة هي ومتفردة معالم الإمارات التي تحكي عظمة هذا الوطن وتميز إنجازاته عالمياً، ومن بينها، سارية العلم في أبوظبي، المصنفة بين السبع الأطول في العالم. إذ تبدو في هذه الصورة، شامخة ومزدانة براية «دار زايد»، وذلك في موقعها على كاسر الأمواج مقابل كورنيش أبوظبي، لتعكس رفعة وأمجاد هذا الوطن المعطاء، الذي اختار الخير والسلام نهجاً وقدوة دائمين.