نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في موقع تويتر، أمس، صورة لبرج خليفة مزداناً بشعار «عام زايد» وفي أعلاه عبارة «مئوية زايد». وأرفقت الصورة بتغريدة غنية بالمعاني وتفيض بالروح الوطنية جاء فيها: «لأنك زايد الخير والأب المؤسس والقائد الفذ، فنحن نستمد منك ومن سيرتك العطرة عشق تراب الإمارات والعمل بإخلاص، لتبقى دار زايد عامرة بالإنجازات».
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