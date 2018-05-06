آسيا.. أكثر قارات العالم ازدحاماً بناطحات السحاب

أظهرت دراسة جديدة أجراها "مجلس الأبنية العالية والتمدن" (CTBUH)، أن 63% من ناطحات السحاب العالمية تتواجد في القارة الآسيوية.

وتحتوي دول شرق آسيا، منفردة، على أكثر من 3600 ناطحة سحاب، يتجاوز أقصرها طولا 150 مترا، وكانت للصين حصة الأسد من الإحصاء السابق، باحتضانها، لوحدها فقط، أكثر من 2300 ناطحة.

وتنافس الصين عالميا، دولة واحدة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، وذلك باحتضانها ما يقارب 1000 ناطحة سحاب على امتداد أراضيها، حيث تسبق الدولتان باقي دول العالم بمسافة فارقة في البنيان العالي، حسب الدراسة.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أكثر دول العالم شهرة بالبنيان الشاهق، حيث أن 7.2% من مجمل ناطحاتها، يتجاوز ارتفاع 300 متر، كما أن دبي تحتوي على أطول برج في العالم، حتى اللحظة، وهو برج خليفة (828 مترا).

ويتموضع ثاني أطول برج في العالم في مدينة شنغهاي الصينية، وتليه بالترتيب، أبراج البيت، في مكة المكرمة.