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بالفيديو.. "قزح" ليس قوساً بل دائرة!

المصدر:
  • DW عربية
التاريخ:
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المعروف لدى عامة البشر أن قوس قزح يظهر بشكل قوس، لكن الحقيقة غير ذلك، فقوس قزح في الحقيقة دائرة، لكن الأفق يحجب النظر إلى نصفه السفلي.
ويتشكل قوس قزح عندما تشع الشمس مع وجود قطرات ماء في الهواء، حيث تعمل القطرات على حرف الضوء وتقوم بتجزئته إلى ألوانه المختلفة.
ويمكن مشاهدة الدائرة مكتملة بالطائرة إذا حالفنا الحظ، أو عبر التحليق فوق الأفق من على جبل مرتفع.

 

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