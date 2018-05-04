بالفيديو.. تعرف إلى أقدم مطعم في العالم وأصوله العربية

يوجد أقدم مطعم في العالم بالعاصمة الاسبانية مدريد، ويحمل اسم (سوبرينو دو بوتي) (sobrino de boti)، ويقدم وجباته منذ 300 عام من دون توقف، ويقدم الذ أطباقه المعروفة المقتبسة من المطبخ الاسباني.

كلمة (boti) تحيل إلى الزوجين الفرنسيين (BOTINS) اللذين يعود إليهما الفضل في افتتاح المطعم آنذاك، وفي العام 1986 دخل المطعم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأقدم مطعم في العالم.

ويقول المدير العام للمطعم أنطونيو غونزاليز: لدخول موسوعة غينيس يتوجّب أن يحافظ المطعم على الاسم نفسه ويبقى في المكان نفسه الذي افتتح فيه لأول مرة، وألا يغلق على الاطلاق، وقد حققنا هذه الشروط جميعها.

وتحت المطبخ مباشرة يقع قبو تخزين المواد الغذائية، الذي يعود عمره إلى العام 1580، إذ يعتبر أقدم من المطعم نفسه.

ويضيف غونزاليز: تم استخدام هذا المكان في الماضي من طرف العرب لأغراض الدفاع أثناء الحرب، وترتبط ممراته بجميع مباني المدينة القديمة، وهو بناء عربي تقليدي.