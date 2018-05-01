يقوم فلاحو جنوب الصين بتربية أسماك "كوكايي" في حقول الأرز الشاسعة، للاستفادة منها، وبدرجة أكثر للحصول على محصول جيد.

و"كوكايي" تعني بالغة الصينية أسماك زهور الأرز، وهي تسمية أطلقها المزارعون على هذا النوع من الأسماك، وخاصة في المنطقة الجنوبية من الصين.

ويتزامن موسم اصطياد أسماك "كوكايي" مع موسم نضوج الأرز في جنوب الصين والذي يكون في شهر أكتوبر من كل سنة.

بالفيديو.. تعرف إلى فوائد أسماك زهور الأرز

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YFqE53rgeJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١ مايو ٢٠١٨

تتغذى أسماك "كوكايي" بشكل أساسي على زهور الأرز، ولتربيتها في حقول الأرز فوائد جمة، إذ تساعد في القضاء على بعض الحشرات والثعابين والديدان الضارة بمحصول الأرز من دون الحاجة إلى استخدام أي مبيد حشري، كما تعمل على زيادة تهوية التربية، ما يحسن جودة الأرز، إضافة إلى استخدام فضلاتها كسماد جيد للتربة.