شاهد إبداع بركان كيلاويا في الرسم

تستمر الحمم المتوهجة في التدفق من قمة بركان كيلاويا في جزر هاواي الاميركية، بعد أكبر انفجار له في العقد الماضي.

فقد سجل علماء في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بمرصد البراكين في هاواي صباح الأربعاء الماضي بدء النشاط الجديد لبركان كيلاويا.

وقالت الجيولوجية جانيت باب من مرصد البراكين إن "مستوى بحيرة الحمم لا يزال مرتفعا".

وأضافت ان الحمم تتدفق بعرض أكثر من مترين تقريبا، وعند ملامستها مياه البحر، تبدأ هذه الأخيرة في الغليان وخلق سحب دخانية وإسقاط أجزاء من الحمم البركانية.

وقد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية درجة حرارة تدفق الحمم من بركان كيلاويا بحوالي 220 درجة مئوية.

يذكر أن بركان كيلاويا هو بركان أميركي يقع في هاواي، وبالضبط جنوب شرق الأرخبيل والجزيرة التي تحمل الاسم نفسه. ويرتفع إلى 1246.2 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يجعله واحداً من أكبر البراكين في العالم نظراً للتراكم الكلي لتدفقات الحمم البركانية.