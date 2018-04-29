تعرف إلى الكوكب ذي رائحة البيض الفاسد

قال علماء إن رائحة كوكب "أورانوس" تشبه رائحة البيض الفاسد، وذلك لاحتوائه على مركب "كبريتيد الهيدروجين".

وأوضحت الدراسة، التي قام بها علماء من اميركا، أن السحب في الغلاف الجوي لكوكب "أورانوس" تتكون من مركب "كبريتيد الهيدروجين"، وهو المركب نفسه الذي يجعل رائحة البيض الفاسد كريهة جداً.

ولكن كيف تمكن الخبراء من شم هذه الرائحة الكريهة من مسافة تعبد عنا بـ 1.6 مليار ميل؟ استخدموا في ذلك منظار الطيف في تليسكوب غيميني التابع لـ "ناسا"، حيث رصدوا أن سحب "أورانوس" تحتوي على مركب "كبريتيد الهيدروجين"، الذي لن يستطيع أحد تحمل رائحته النتنة إن أراد الذهاب إلى هناك، لإصابته بالاختناق، مضيفين بان ذلك لا يمكن تحقيقه كون درجة الحرارة التي تصل إلى 200 درجة تحت الصفر في غلاف "أورانوس" الجوي ستقتلهم على الأرجح.