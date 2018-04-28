نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حساب سموه الرسمي في موقع إنستغرام، أمس، صورة له بينما يخطو أمام تصميم فني بديع في مدينة شيكاغو الأميركية بثقة وشموخ يعكسان شخصية سموه المتفائلة والمتقدة بالحماس والطموح الدائم نحو التميز والنجاح.
بالفيديو.. التجميل غير الجراحي بلا جدوى مع المشاكل الوظيفية للأنف
أوضحت الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر، أن الإجراءات التجميلية غير الجراحية للأنف غير مفيدة في حال كانت هناك مشكلة وظيفية في الأنف ولا بد من التدخل الجراحي،