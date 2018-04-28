نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حساب سموه الرسمي في موقع إنستغرام، أمس، صورة له بينما يخطو أمام تصميم فني بديع في مدينة شيكاغو الأميركية بثقة وشموخ يعكسان شخصية سموه المتفائلة والمتقدة بالحماس والطموح الدائم نحو التميز والنجاح.