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طبق يستعيد طفولة كيم جونغ.. وطوكيو تحتج على حلوى

المصدر:
  • سول - رويترز
التاريخ:
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ذكر القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيتناول طبق روشتي السويسري مع لمسة كورية خلال قمة تعقد غداً مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وأوضح البيت الأزرق معلنا عن قائمة مأدبة العشاء أن الاختيار وقع على هذا الطبق المكون أساساً من البطاطا المحمرة تكريما لطفولة كيم التي قضاها في سويسرا.

لكن فيما يتعلق بالحلوى فقد طلبت اليابان من كوريا الجنوبية إعادة التفكير في تقديم «موس المانجو» في عشاء القمة وهو طبق ستزينه خريطة لشبه الجزيرة الكورية تشمل جزرا متنازعا عليها بين سول وطوكيو وتسبب إزعاجا متكررا لليابان.

ففي صورة دعائية للموس، الذي أطلق عليه اسم «ربيع الشعب»، تظهر خريطة تضم مجموعة جزر تعرف باسم تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية وتقع في منتصف المسافة بين البلدين في بحر اليابان الذي تشير إليه سول باسم بحر الشرق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية، أمس، «إنه أمر مؤسف للغاية»، مضيفة أن طوكيو قدمت احتجاجاً. وتابعت قائلة «طلبنا ألا تقدم هذه الحلوى».

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