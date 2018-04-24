تعرف إلى قائمة "العشاء الأخير" على متن "تيتانيك"

بيعت قائمة العشاء الأول على متن السفينة الغارقة "تيتانيك" في مزاد علني في بريطانيا بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (140 ألف دولار).

واشترى قائمة العشاء الأول على سفينة تيتانيك، جامع تحف بريطاني لم يكشف عن اسمه بعد، بحسب قناة "BBC News" البريطانية.

وحمل تشارلز لايتولر الضابط الثاني في السفينة الغارقة قائمة العشاء الأول، التي وزعت على الضباط في اليوم الأول لتجارب عمل السفينة، في 2 أبريل 1912. وأعطى الضابط تشارلز القائمة لزوجته قبل انطلاق تيتانيك في رحلتها الأولى، في 10 أبريل. وقد نجى تشارلز لايتولر بعد غرق السفينة وعاش حتى العام 1952.

وضمت قائمة عشاء سفينة تيتانيك في اليوم الأول لرحلتها الأولى والأخيرة:

- الشوربات: مرق اللحم البقري أو حساء الدجاج.

- الوجبة الرئيسية: الدجاج المقلي ولحم الضأن مع السبانخ، إلى جانبها البازلاء والقرنبيط أو البطاطا المسلوقة.

- الحلويات: البودينغ والكمثرى الملكي والكعك والقهوة.