بالفيديو.. "جليد أزرق" في "الدمعة الأخيرة"

ظهر جليد أزرق في بحيرة "سيرام" الصينية، حيث تراكمت مكعبات الثلج التي يبلغ سمكها 40 سنتيمترا على شاطئ البحيرة بشكل غير منتظم، ويظهر في فجواتها ضوء أزرق فاتح.

وتعتبر بحيرة "سيرام" البالغ ارتفاعها 2073 متراً أعلى بحيرة وأكبرها مساحة في منطقة شينجيانج شمال غرب الصين، وهي مكان آخر يمر به تدفق الهواء الدافىء والرطب للمحيط الأطلسي، حيث تسمى "دمعة أخيرة في المحيط الأطلسي".