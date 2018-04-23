كيت زوجة الأمير وليام تضع مولودهما الثالث

وضعت دوقة كمبردج كيت زوجة الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا مولودا ذكرا في مستشفى بلندن اليوم الاثنين ليكون ثالث أبناء الزوجين الملكيين والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وقال قصر كينزنجتون إن الولادة تمت الساعة 10.01 بتوقيت جرينتش وإن المولود يزن 3.8 كيلوجرام. وأضاف القصر في بيان إن الأمير وليام حضر الولادة في مستشفى سانت ماري في غرب لندن حيث وضعت كيت أيضا طفليهما جورج وتشارلوت.

وقال القصر "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين وابتهجوا بالخبر السعيد".

والأمير الجديد هو سادس ابن لأحد أحفاد الملكة إليزابيث الثانية ويأتي ترتيبه الخامس في ولاية العرش بعد أخيه الأمير جورج (أربع سنوات) وشقيقته تشارلوت (عامان) ووالده الأمير وليام وجده ولي العهد الأمير تشارلز.

ويعني تعديل قانوني في عام 2013 أن المولود الجديد لن يحل محل شقيقته الأكبر تشارلوت في ترتيب ولاية العرش. وفي السابق كان الذكور الأصغر سنا يحلون محل شقيقاتهم الأكبر في ولاية العرش.

وقال مؤرخ العائلة المالكة هوجو فيكرز "هذه ستكون في الواقع المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الشيء على الإطلاق".

أما الأمير هاري الشقيق الأصغر لوليام فهو السادس في الترتيب. وسيتزوج هاري من الممثلة الأميركية ميغان ماركل الشهر المقبل.

وذكر قصر كينزنجتون أن اسم الأمير الجديد سيعلن في الوقت المناسب. وكانت المراهنات تشير إلى أن ألبرت وأرثر وجاك وفريد هي الأسماء المرجحة لو كان المولود ذكرا.

وعملا بالتقاليد الملكية سيتم الإعلان الرسمي عن اسم المولود بوضع إشعار على حامل في مقدمة ساحة قصر بكنجهام مقر الملكة في لندن.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي "أحر التهاني لدوق ودوقة كمبردج على ولادة الصبي... أتمنى لها كل السعادة في المستقبل".

والتقي وليام وكيت خلال دراستهما في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا. وتزوجا في حفل باذخ في وستمنستر آبي في أبريل نيسان 2011.