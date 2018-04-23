صرح قائد الأمجاد

لوحة نابضة بروح المجد والفخر بالوطن، يشكلها «صرح زايد المؤسس»، والذي تبدى بأزهى حلله، وعامراً بألوان الجمال والفخار، خلال افتتاحه الرسمي، أمس، أمام أفراد الجمهور على كورنيش أبوظبي، والذين توافدوا بكثافة ليقرأوا ويستذكروا أمام هذا المعلم الوطني الفريد قبسات من أنوار، وأمجاد ومآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.